В Польше обвинили Лукашенко в готовности заморить белорусов голодом

Белорусская таможня перестала пропускать на территорию страны любые польские товары. Туристам на границе предлагают избавиться от польских покупок, пишет Gazeta Wyborcza. Не позволяется провезти пачку кофе, шоколадные конфеты и даже рулон туалетной бумаги, сделанный в Польше.

Польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что тем самым Лукашенко делает белорусов заложником своих амбиций.

«Лукашенко пытается показать, что может управлять ситуацией и берет всю экономику и благосостояние белорусских людей в заложники, но тем самым только разозлит свой народ. Лукашенко тем самым хочет показать белорусам, что если они не успокоятся, то он в состоянии заморить их голодом», - рассказал Корейба.

По его словам, это не только разозлит людей, но и «убедит всех, что он не только преступник, но и сумасшедший».