В Польше обвинили Лукашенко в готовности заморить белорусов голодом
Польский политолог заявил НСН, что запрет на провоз в Белоруссию ее гражданами польских товаров - признак сумасшествия Лукашенко. Белорусский эксперт нашёл более рациональные объяснения.
Белорусская таможня перестала пропускать на территорию страны любые польские товары. Туристам на границе предлагают избавиться от польских покупок, пишет Gazeta Wyborcza. Не позволяется провезти пачку кофе, шоколадные конфеты и даже рулон туалетной бумаги, сделанный в Польше.
Польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что тем самым Лукашенко делает белорусов заложником своих амбиций.
«Лукашенко пытается показать, что может управлять ситуацией и берет всю экономику и благосостояние белорусских людей в заложники, но тем самым только разозлит свой народ. Лукашенко тем самым хочет показать белорусам, что если они не успокоятся, то он в состоянии заморить их голодом», - рассказал Корейба.
По его словам, это не только разозлит людей, но и «убедит всех, что он не только преступник, но и сумасшедший».
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН пояснил, что речь идет именно о запрете частным лицам ввозить польские товары на территорию Белоруссии, то есть ограничений импорта из Польши как такового нет.
«Речь идет только о физических лицах, ограничений на польский импорт как таковой нет», - сказал Болкунец.
Он пояснил, что многие белорусские граждане ездят за товарами в Польшу, в частности, за стиральным порошком и продуктами, которые в Польше дешевле.
«Лукашенко тем самым пытается ограничить скупку иностранной валюты», - пояснил Болкунец и добавил, что такие ограничения раньше в стране уже вводились.
«На благосостоянии и уровне жизни белорусов это никак не скажется, и даже не скажется на польско-белорусских отношениях. Эта мера будет действовать некоторое ограниченное время», - уверен он.
Болкунец добавил, что сейчас число белорусов, которые ездили в Польшу за этими товарами, еще и сократилось, так как противоэпидемические ограничения и карантинные требования по возвращения из-за границы серьезно сократили этот трансграничный поток.
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