Песков признался, что не знал об инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лично он не располагал информацией о проведении в среду, 23 сентября, инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также официальный представитель Кремля признался, что не располагает информацией о том, поздравит ли российский лидер Владимир Путин своего белорусского коллегу с инаугурацией.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал более 80 % голосов избирателей. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила, что пока не может назвать дату его инаугурации, однако пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии, пишет РИА Новости.

Между тем, в эту среду агентство БелТа без предварительного анонса сообщило, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости, подчеркивает RT.

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Оппозиция Белоруссии намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко. «Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Помимо этого, он назвал» беспрецедентной ситуацией» тайную инаугурацию Лукашенко.

