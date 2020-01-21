Козаку тоже не нашли места в правительстве Мишустина

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не войдет в состав нового кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В правительстве Медведева Козак курировал топливно-энергетический комплекс, розничную торговлю и промышленность. При этом он считался ответственным за цены на бензин в России.