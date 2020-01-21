Козаку тоже не нашли места в правительстве Мишустина
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не войдет в состав нового кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
В правительстве Медведева Козак курировал топливно-энергетический комплекс, розничную торговлю и промышленность. При этом он считался ответственным за цены на бензин в России.
Пока непонятно, кто может занять место Козака, однако один из собеседников издания не исключил расширения полномочий и.о. главы Минэнерго Алексея Новака.
Ранее в РБК сообщали, что в состав нового правительства не войдут Вероника Скворцова (Минздрав), Ольга Васильева (Министерство просвещения), а также и.о. зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, и.о. вице-премьера Максим Акимов.
При этом Bloomberg сообщил, что Антон Силуанов может сохранить за собой пост министра финансов, однако лишится поста первого вице-премьера.
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