Врио атамана раскрыл, какие реликвии и регалии казаков вернулись в Россию

Регалии Кубанского казачьего войска — это не экспонаты за стеклом, а предмет живого поклонения: их выносят перед строем на парадах, вносят в зал на заседаниях высшего руководящего органа, перед ними молятся, сказал в пресс-центре НСН заместитель Губернатора Краснодарского края, врио Атамана Кубанского казачьего войска Александр Агибалов.