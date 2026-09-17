Врио атамана раскрыл, какие реликвии и регалии казаков вернулись в Россию
За каждой регалией — не просто история, а память о подвиге и обещание, которое казаки дали друг другу и своим предкам, заявил в пресс-центре НСН Александр Агибалов.
Регалии Кубанского казачьего войска — это не экспонаты за стеклом, а предмет живого поклонения: их выносят перед строем на парадах, вносят в зал на заседаниях высшего руководящего органа, перед ними молятся, сказал в пресс-центре НСН заместитель Губернатора Краснодарского края, врио Атамана Кубанского казачьего войска Александр Агибалов.
«Это не просто музейные экспонаты, это святыни, символы идентичности, исторической преемственности. Жалованная грамота Екатерины II, знамёна, булавы, перначи, Георгиевская серебряная труба, мундир императора Александра II. Почти 300 единиц! Для казаков это не просто экспонаты, это свидетельства подвига предков, вехи памяти, которые помогают нам ощутить, что мы — часть общего наследия. Казаки, как и прежде, стоят на защите своего Отечества. Когда проводились парады Кубанского казачьего войска, святыни выносились перед строем. Казаки молились. На наших самых главных мероприятиях, таких как заседание высшего руководящего органа, регалии выносят в зал. Это действительно является неким продолжением связи поколений и символом преемственности. Без возрождения казачества на Кубани возвращение регалий и реликвий было бы невозможно. Это все понимали. Те люди, которые сохранили эти регалии, хотели быть уверены, что они попадут именно к казакам и займут своё достойное место в надёжных руках», — сказал собеседник НСН.
Ранее старший научный сотрудник Центрального музея российского казачества Григорий Зубенко рассказал в эфире НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в Центральном музее российского казачества.
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