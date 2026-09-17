Эксперт назвал условие, при котором Каллас могут отправить в отставку
Запад может готовить отставку главы евродипломатии Каи Каллас, ситуация вокруг нее накаляется как на внешнем контуре, так и внутри Евросоюза. Об этом заявил подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников в беседе с aif.ru.
Эксперт прокомментировал обстановку на фоне инцидента с депутатом Европарламента от Словакии Любошем Благой, который послал Каллас «куда подальше» и обвинил в развязывании конфликта с Россией. По данным источников, на Западе есть компромат на чиновницу, который используют, если Каллас будет противодействовать своей отставке.
Как отметил Иванников, на банковских счетах главы евродипломатии могут храниться миллионы от компаний- производителей вооружений. По словам эксперта, Каллас явно финансируют структуры, «которые щедро оплачивают информационные услуги политических деятелей Запада». Радикальные антироссийские выпады чиновницы могут поддерживаться компаниями, «которым выгодны напряженные отношения ЕС и Москвы».
Кроме того, Иванников обратил внимание на здоровье главы евродипломатии.
«Европейские граждане не осведомлены о состоянии здоровья Каллас, в том числе и психического. И если провести независимое медицинское освидетельствование этого безумного политического деятеля, то может оказаться, что она больна неизлечимыми болезнями, и ей место в доме умалишенных», — заявил эксперт.
По его словам, необходимость в повышенном внимании врачей для Каллас может стать основным моментом при принятии решения о ее досрочной отставке. Также Иванников напомнил, что отец и деды главы евродипломатии «были такими же русофобами и воспитали ее в ключе ненависти к России».
Эксперт заключил, что в случае мирных переговоров между Россией и Украиной Запад может уволить Каллас, чтобы снизить градус напряженности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деятельность Каи Каллас позором европейской политики.
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