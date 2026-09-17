Как отметил Иванников, на банковских счетах главы евродипломатии могут храниться миллионы от компаний- производителей вооружений. По словам эксперта, Каллас явно финансируют структуры, «которые щедро оплачивают информационные услуги политических деятелей Запада». Радикальные антироссийские выпады чиновницы могут поддерживаться компаниями, «которым выгодны напряженные отношения ЕС и Москвы».

Кроме того, Иванников обратил внимание на здоровье главы евродипломатии.

«Европейские граждане не осведомлены о состоянии здоровья Каллас, в том числе и психического. И если провести независимое медицинское освидетельствование этого безумного политического деятеля, то может оказаться, что она больна неизлечимыми болезнями, и ей место в доме умалишенных», — заявил эксперт.

По его словам, необходимость в повышенном внимании врачей для Каллас может стать основным моментом при принятии решения о ее досрочной отставке. Также Иванников напомнил, что отец и деды главы евродипломатии «были такими же русофобами и воспитали ее в ключе ненависти к России».

Эксперт заключил, что в случае мирных переговоров между Россией и Украиной Запад может уволить Каллас, чтобы снизить градус напряженности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деятельность Каи Каллас позором европейской политики.

