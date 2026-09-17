Песков назвал недружественным принятие в США закона об «адских санкциях»
Утверждение Палатой представителей Конгресса США закона о так называемых «адских санкциях» в отношении нефтегазового экспорта России - это недружественное действие. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, введение каких-либо дополнительных санкций со стороны Вашингтона «определённо будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине».
«Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа», - заключил представитель Кремля.
Принятый в США закон об «адских санкциях» предоставляет главе Белого дома право вводить дополнительные антироссийские санкции, а также 100-процентные пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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