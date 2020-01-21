СМИ: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

21 января 202017:59

И.о министра здравоохранения России Вероника Скворцова не войдет в состав нового кабмина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к правительству. В материалах издания отмечается, что главой Минздрава может стать руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Отметим, в пресс-службе Минздрава эту информацию не комментируют.

Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения с 2012 году.

РБК: Акимов не войдет в новый кабмин

Ранее НСН писала, что и.о. министра просвещения Ольга Васильева и и.о. зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не попадут в новый состав кабинета министров во главе с Михаил Мишустиным. Об этом также сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Собеседники издания сообщили, что место Васильевой, скорее всего, займет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

При этом Bloomberg сообщил, что Антон Силуанов может сохранить за собой пост министра финансов, однако лишится поста первого вице-премьера.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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