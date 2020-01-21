СМИ: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
И.о министра здравоохранения России Вероника Скворцова не войдет в состав нового кабмина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к правительству. В материалах издания отмечается, что главой Минздрава может стать руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
Отметим, в пресс-службе Минздрава эту информацию не комментируют.
Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения с 2012 году.
Ранее НСН писала, что и.о. министра просвещения Ольга Васильева и и.о. зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко не попадут в новый состав кабинета министров во главе с Михаил Мишустиным. Об этом также сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Собеседники издания сообщили, что место Васильевой, скорее всего, займет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
При этом Bloomberg сообщил, что Антон Силуанов может сохранить за собой пост министра финансов, однако лишится поста первого вице-премьера.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Козаку тоже не нашли места в правительстве Мишустина
- В России расширят сферу применения материнского капитала
- СМИ: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
- Внешний долг России составил почти полтриллиона долларов
- Комитет Совфеда направил положительный отзыв на проект о поправке к Конституции