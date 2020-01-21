СМИ: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

И.о министра здравоохранения России Вероника Скворцова не войдет в состав нового кабмина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к правительству. В материалах издания отмечается, что главой Минздрава может стать руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Отметим, в пресс-службе Минздрава эту информацию не комментируют.

Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения с 2012 году.