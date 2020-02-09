Косачёв предупредил о реакции Польши на заявление Валенсы по репарациям
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН рассказал, смогут ли в Варшаве услышать заявление экс-президента Польши по взаимоотношениям с Москвой.
Экс-президент Польши Лех Валенса сыронизировал по поводу заявления заместителя главы польского МИД Павла Яблонского о том, что страна имеет право требовать репарации от России. Об этом пишет издание «Собеседник.ru».
В Варшаве возлагают на Россию ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и на Германию. В связи с этим считают, что могут претендовать на получение российских выплат за ущерб, нанесенный в ходе крупнейшей военной кампании ХХ века.
«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли», — пошутил Валенса.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что власти Польши вряд ли услышат заявление бывшего президента страны Леха Валенсы по поводу претензий Варшавы на репарации от Москвы по итогам Второй мировой войны. Сенатор считает, что такое развитие событий не выгодно польскому руководству.
«Заявление Леха Валенсы должно быть замечено любым здравомыслящим человеком – и в Польше, и за ее пределами. Оно абсолютно объективно, потому что опирается на объективные политические и исторические реалии. При этом с сожалением констатирую, что вряд ли оно будет услышано современными польскими политиками, которые историю интерпретируют не в зависимости от того, что в ней реально происходило, а в зависимости от того, что им в данный момент выгодно или не выгодно», - сказал политик.
По мнению сенатора, есть обстоятельства, которые объясняют такое положение дел, и связаны с политической деятельностью самого Валенсы.
«Лех Валенса – человек, безусловно, заслуженный. С какими-то его суждениями можно соглашаться, с какими-то – нет. Но он доказал всей своей жизнью право на собственную точку зрения. Специфика политической жизни в Польше заключается в том, что там идет яростная борьба между различными силами, и господин Валенса уже давно не относится ни к одной из них. Он – личность в истории, но не тот политик, который влияет на эту борьбу и на политическую жизнь в Польше», - отметил эксперт.
Константин Косачёв считает, что Польша в ближайшее время не изменит своей позиции в отношении России.
«Современные польские политики будут разыгрывать историческую карту вплоть до ее прямой подделки, до ее фальсификации – вне зависимости от того, что думают по этому поводу здравомыслящие люди, историки, честные политики, к коим я отношу и Леха Валенсу», - заявил сенатор.
Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН заявил, что сблизить Варшавы и Москвы позиции при нынешней власти в Польше не представляется возможным. Эксперт считает, что Варшава может себе позволить пререкаться и с Россией, и с ЕС, потому что обладает немалым экономическим и военным потенциалом.
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