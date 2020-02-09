Косачёв предупредил о реакции Польши на заявление Валенсы по репарациям

Экс-президент Польши Лех Валенса сыронизировал по поводу заявления заместителя главы польского МИД Павла Яблонского о том, что страна имеет право требовать репарации от России. Об этом пишет издание «Собеседник.ru».

В Варшаве возлагают на Россию ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и на Германию. В связи с этим считают, что могут претендовать на получение российских выплат за ущерб, нанесенный в ходе крупнейшей военной кампании ХХ века.

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли», — пошутил Валенса.