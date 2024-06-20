Путин: Россия думает об изменениях в своей ядерной доктрине
России в настоящее время не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопросы российских журналистов, он указал, что Россия при этом думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.
«Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», - сказал глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Кремле внимательно смотрят за происходящем в мире и не исключают внесения каких-то изменений в ядерную доктрину, сообщает RT.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «появляются новые вызовы и угрозы», которые могут стать причиной для изменения данного документа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru