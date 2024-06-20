Путин: Нет никакой необходимости использовать солдат из КНДР в СВО

Отвечая на вопросы российских журналистов, он отметил, что использовать солдат из КНДР в российско-украинском конфликте нет никакой необходимости.

«Нет никакой необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине», - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».