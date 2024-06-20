Путин: Нет никакой необходимости использовать солдат из КНДР в СВО
Россия никого не просит о помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопросы российских журналистов, он отметил, что использовать солдат из КНДР в российско-украинском конфликте нет никакой необходимости.
«Нет никакой необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине», - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru