«Кому надо, тот пройдет»: Заграждения на границе России и Финляндии назвали пустой тратой денег

Накануне сообщалось, что власти Финляндии намерены установить заграждения на границе с Россией. Так, границу планируют усилить из-за «различных угроз безопасности» и риска использования миграции в качестве инструмента политики.

«Это, скорее, более популистский лозунг и заявление. Граница Финляндии с Россией довольно протяженная и проходит по пересеченной местности. Поставить везде заграждения стоит очень больших средств и усилий. Вспомнить хотя бы каких средств и усилий стоило Трампу строительство заграждений на границе с Мексикой. Сейчас это обычная граница двух европейских государств с пограничными пунктами пропуска разных режимов работы. Никаких серьезных заграждений на всей линии нет. Если заграждения реально начинать делать, то это пустая трата денег. Какие бы заграждения не были, кому надо, тот всегда сможет их преодолеть», - сказал Плюснин.

По его словам, в Финляндию действительно приезжает много мигрантов из России. Однако, в основном это не россияне, а мигранты из третьих стран, которые используют Россию как перевалочный пункт.