«Кому надо, тот пройдет»: Заграждения на границе России и Финляндии назвали пустой тратой денег
Бесполезная установка заграждений потребует много денег и сил, отметил в эфире НСН младший научный сотрудник РАН.
Заявления властей Финляндии о том, что они намерены поставить заграждения на границе с Россией, похожи на популистский лозунг, через них все ровно смогут пройти те, кому будет нужно, заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что власти Финляндии намерены установить заграждения на границе с Россией. Так, границу планируют усилить из-за «различных угроз безопасности» и риска использования миграции в качестве инструмента политики.
«Это, скорее, более популистский лозунг и заявление. Граница Финляндии с Россией довольно протяженная и проходит по пересеченной местности. Поставить везде заграждения стоит очень больших средств и усилий. Вспомнить хотя бы каких средств и усилий стоило Трампу строительство заграждений на границе с Мексикой. Сейчас это обычная граница двух европейских государств с пограничными пунктами пропуска разных режимов работы. Никаких серьезных заграждений на всей линии нет. Если заграждения реально начинать делать, то это пустая трата денег. Какие бы заграждения не были, кому надо, тот всегда сможет их преодолеть», - сказал Плюснин.
По его словам, в Финляндию действительно приезжает много мигрантов из России. Однако, в основном это не россияне, а мигранты из третьих стран, которые используют Россию как перевалочный пункт.
«Из России в Финляндию действительно приезжает много мигрантов. При чем транзит даже больше, чем поток россиян в Финляндию. Но там не такая большая доля нелегальных мигрантов. Опять-таки, это мигранты в основном из третьих стран, Россия выступает только как посредник. Россия служит для них перевалочным пунктом, не более того. Точно так же они могли бы использовать Норвегию для этого», - добавил Плюснин.
В свою очередь, глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что Финляндия хочет укрепить восточный фланг НАТО с помощью установки заграждений на границе с Россией.
«Они хотят восточный фланг НАТО по периметру 1300 км каким-то образом укреплять. Эти заграждения будут, скорее всего, проволочного характера. При этом через Россию в Финляндию нет усиления потока мигрантов. Посмотрим, как они будут реализовывать такую задачу. Исходя из этого будут приниматься меры», - сказал Журавель.
В середине мая власти Финляндии подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Президент Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте назвал этот шаг ошибкой, указав на долгую историю нейтралитета Финляндии. Он заявил, что такая смена курса может «негативно сказаться» на отношениях Москвы и Хельсинки, и заверил, что Россия не представляет угрозы для Финляндии.
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