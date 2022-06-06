Хельсинки: удивительно, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за НАТО
Москва не оказывает давление на Хельсинки из-за желания страны вступить в Североатлантический альянс, сообщил Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.
Он назвал это «удивительным» фактом. «Хорошо, что ничего не происходит. Позитивным моментом также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — сказал глава финской разведки.
Напомним, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вхождение в НАТО Швеции и Финляндии меньше угрожает России, чем вхождение в альянс Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- Хельсинки: удивительно, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за НАТО
- СМИ: экономике США грозит рецессия
- Хакеры стали чаще атаковать россиян через e-mail
- В Роспотребнадзоре объяснили вероятность эпидемии оспы обезьян
- Скончался сооснователь рок-группы Bon Jovi Джон Сач
- СМИ: США и Южная Корея провели пуски восьми ракет
- Минстрой сообщил подробности взлома сайта
- Военкор: генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине
- Захарова: Закрытие неба для Лаврова - закрытие канала связи
- Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал для Тома Круза самым кассовым в прокате США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru