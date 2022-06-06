Хельсинки: удивительно, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за НАТО

Москва не оказывает давление на Хельсинки из-за желания страны вступить в Североатлантический альянс, сообщил Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.

Швеция и Финляндия для вступления в НАТО должны выполнить условия Турции

Он назвал это «удивительным» фактом. «Хорошо, что ничего не происходит. Позитивным моментом также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — сказал глава финской разведки.

Напомним, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вхождение в НАТО Швеции и Финляндии меньше угрожает России, чем вхождение в альянс Украины.

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ТЕГИ:НАТОФинляндия
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