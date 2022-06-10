Вашингтон одобрил заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Комитет американского сената по международным отношениям единогласно принял резолюцию, призывающую Североатлантический альянс быстро принять Финляндию и Швецию в НАТО, сообщил член профильного комитета американского сената Джим Риш.

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«Принятие комитетом этой резолюции является свидетельством двухпартийной поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и срочности укрепления альянса», — заявил он.

Как считает парламентарий, многовековые политические и военные традиции Хельсинки и Стокгольма делают эти страны идеальными кандидатами для вступления в состав военно-политического блока.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса по-прежнему невозможно, так как руководство данных стран продолжает поддерживать лидеров террористических группировок.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТО
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