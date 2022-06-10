Финляндия построит заграждения на границе с Россией

Власти Финляндии намерены установить заграждения на границе с Россией. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

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«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — цитирует ТАСС сообщение финского МВД.

Ведомство уверено, что такая мера поможет подготовить Финляндию к борьбе с «угрозами гибридного характера», пишет Ura.ru. Микконен допустила, что миграционный вопрос может быть использован «в целях оказания политического давления» на Хельсинки.

Финская погранслужба получит дополнительное финансирование на установку заграждений. Кроме того, в стране изменится закон о пограничной охране: планируется, что прием мигрантов будет осуществляться централизованно в специально определенных пунктах пропуска на границе, пишет Газета.ру.

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