Финляндия построит заграждения на границе с Россией

«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — цитирует ТАСС сообщение финского МВД.

Ведомство уверено, что такая мера поможет подготовить Финляндию к борьбе с «угрозами гибридного характера», пишет Ura.ru. Микконен допустила, что миграционный вопрос может быть использован «в целях оказания политического давления» на Хельсинки.

Финская погранслужба получит дополнительное финансирование на установку заграждений. Кроме того, в стране изменится закон о пограничной охране: планируется, что прием мигрантов будет осуществляться централизованно в специально определенных пунктах пропуска на границе, пишет Газета.ру.

