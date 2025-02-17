«Развод с Трампом»: Германия, Франция и Англия создадут союз против России

«Вопрос сдерживания России стал настолько важным для Германии, Франции и Англии, что они даже готовы идти наперекор американцам. Это главный итог, он исторический, он не был ожидаемым. На саммите в Париже Германия, Франция и Англия создадут некий союз, который будет исключать США. Они будут предлагать сосредоточить силы внутри Европы, говорить, что НАТО больше не играет той роли, как раньше. В Европе убеждены в том, что Украина может вернуть себе часть территорий, если ей предоставить оружие. Поэтому саммит будет очень острым, драматическим, продемонстрирует развод Трампа с нынешней Европой. Европа скажет, что будет бойкотировать все решения, которые будут приниматься в Саудовской Аравии по переговорам с РФ», - рассказал он.

По его словам, Европа не откажется от конфликта на Украине, Киеву, вероятно, предложат членство в ЕС. При этом ряд европейских стран это не поддержат, грядет раскол.

«Это означает драматическое ожесточение конфликта на Украине. Но надо понимать, что денег в Европе нет даже для собственной армии. Я боюсь, что деньги найдутся, просто Европа залезет в долги, будет вытягивать деньги из социальных бюджетов, поднимать налоги. Идет милитаризация Европы, потому что Россия объявлена главным врагом. Украину хотят забрать в ЕС, не в НАТО, украинскую армию будут интегрировать в новую европейскую. Такие разговоры будут идти в Париже. Конечно, не все европейские страны это будут поддерживать. Польша поддержит. Венгрия, Словакия, Испания, Италия, Греция откажутся от такой идеи, деньги давать не будут, будут ориентироваться на Америку. Это означает раскол Европы. Германия, Франция, Англия, Польша и скандинавские страны будут пытаться создать сильный север, России нужно понимать, что главный ее соперник – это север Европы. Эти страны не готовы к тому, что геополитическое влияние России будет усилено. Этот конфликт будет разыгрываться на наших глазах», - предупредил собеседник НСН.

Евросоюз готов поддерживать Киев финансами в случае заморозки конфликта, но также готов продолжать поставлять «кредитное» вооружение без поддержки США, заявил ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир «Радиоточке НСН».

