СМИ: США ставили условие для встречи Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

США поставили условие для проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Американская сторона потребовала от Украины подписания соглашения о добыче ископаемых перед встречей. Однако, после переговоров, это условие было снято, и встреча состоялась без подписания соглашения.