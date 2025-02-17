СМИ: США ставили условие для встречи Зеленского с Вэнсом в Мюнхене
США поставили условие для проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Американская сторона потребовала от Украины подписания соглашения о добыче ископаемых перед встречей. Однако, после переговоров, это условие было снято, и встреча состоялась без подписания соглашения.
Неназванный представитель делегации Украины заявил, что украинская сторона показала США свою позицию и сумела отстоять свои интересы.
Также он отметил, что Украина готова работать с предложениями США, но без ущерба для своей независимости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru