СМИ: США ставили условие для встречи Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

США поставили условие для проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Американская сторона потребовала от Украины подписания соглашения о добыче ископаемых перед встречей. Однако, после переговоров, это условие было снято, и встреча состоялась без подписания соглашения.

Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Неназванный представитель делегации Украины заявил, что украинская сторона показала США свою позицию и сумела отстоять свои интересы.

Также он отметил, что Украина готова работать с предложениями США, но без ущерба для своей независимости, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры