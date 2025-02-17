Продажи книг Дональда Трампа выросли на фоне переговоров России и США  

Рейтинг самых популярных книг американского лидера возглавляет «Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе». На втором месте расположилась «Искусство сделки». Замыкает тройку лидеров «Думай как миллиардер».

Россияне в принципе стали активнее читать политическую литературу в январе-феврале 2025 года. Так, на 30% выросли продажи аналитических работ, посвященных внешней политике США. Среди лидеров продаж – «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского, «Мировой порядок», Генри Киссинджера, «Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США» Ивана Куриллы.

Ранее писатель Александр Цыпкин заявил НСН, что любовные отношения в классической литературе видятся актуальными и сегодня, вряд ли они когда-либо кардинально изменятся в будущем.

