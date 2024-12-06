Комитет Госдумы одобрил расширение понятия «переход на сторону противника»
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в уголовный кодекс, вводящую наказание за помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Максимальный срок лишения свободы составит 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
В документе уточняется, что противником будет считаться «иностранное государство, международная либо иностранная организация, противостоящие России в вооруженном конфликте». Лишение свободы предусматривается за «финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь», направленную против безопасности страны.
Документ также расширяет действие уголовной статьи о переходе на сторону противника (ст. 275 УК РФ). Если поправки примут, то наказание должно будет наступать не только за переход в войска противника, но и за участие в деятельности органов власти, предприятий и организаций страны, с которой Россия находится в состоянии конфликта.
Ранее дело присягнувшего ВСУ 36-летнего россиянина Юрия Бойко передала в суд прокуратура Кабардино-Балкарии. Мужчину обвинили в участии в деятельности террористической организации и в покушении на госизмену.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru