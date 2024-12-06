Комитет Госдумы одобрил расширение понятия «переход на сторону противника»

В документе уточняется, что противником будет считаться «иностранное государство, международная либо иностранная организация, противостоящие России в вооруженном конфликте». Лишение свободы предусматривается за «финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь», направленную против безопасности страны.

Документ также расширяет действие уголовной статьи о переходе на сторону противника (ст. 275 УК РФ). Если поправки примут, то наказание должно будет наступать не только за переход в войска противника, но и за участие в деятельности органов власти, предприятий и организаций страны, с которой Россия находится в состоянии конфликта.

Ранее дело присягнувшего ВСУ 36-летнего россиянина Юрия Бойко передала в суд прокуратура Кабардино-Балкарии. Мужчину обвинили в участии в деятельности террористической организации и в покушении на госизмену.



