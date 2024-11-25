Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам по делу о госизмене
Никита Журавель, который публично сжег Коран перед Соборной мечетью в Волгограде, приговорен к 14 годам лишения свободы по уголовной статье о государственной измене. Информацию об этом распространила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Отбывать наказание Журавель будет в колонии строго режима. Подсудимый признал свою вину. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале текущего года суд в Чечне приговорил его к 3,5 годам колонии по двум статьям Уголовного кодекса – о публичном оскорблении чувств верующих и хулиганстве.
Журавель в ходе допроса признался, что сжёг Коран по заданию Службы безопасности Украины, за что ему обещали заплатить 10 тысяч рублей. В следственном изоляторе в Грозном молодого человека избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Никита Журавель родился 25 января 2004 года в Севастополе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru