В России в первом полугодии за госизмену и шпионаж осудили 70 человек
Суды России в первой половине года вынесли приговоры 70 фигурантам по обвинению в государственной измене или шпионаже, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Так, за шесть месяцев 2024 года по статье о госизмене были осуждены 52 человека. Один из них получил пожизненный срок. Еще 22 фигурантов приговорили к лишению свободы за покушение на госизмену.
При этом в первом полугодии осудили за шпионаж 18 человек. Два подсудимых были приговорены к срокам за сотрудничество с представителем иностранного государства, международной (зарубежной) организации для содействия в деятельности против безопасности РФ.
За весь прошлый год в России по статьям о госизмене и шпионаже осудили 48 человек.
В 2023 году в Москве был установлен рекорд по числу арестов фигурантов уголовных дел о государственной измене за последние пять лет, по этой статье поместили под стражу 15 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru