Россиянина обвинили в покушении на госизмену за присягу ВСУ

Следствие полагает, что в январе текущего года Бойко заявил представителю Службы безопасности Украины о своем намерении воевать против России. Через мессенджер он прислал собеседнику запись присяги на верность ВСУ, фотографию паспорта и заполненную анкету.

Согласно полученной инструкции, россиянин выехал в феврале 2024 года в Белгородскую область на рейсовом автобусе для последующего перехода государственной границы, однако его задержали.

Дело Бойко рассмотрит Южный окружной военный суд.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя города Керчь к 15 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. После отбывания срока в колонии его ждет ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

