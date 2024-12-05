Россиянина обвинили в покушении на госизмену за присягу ВСУ

Дело присягнувшего ВСУ 36-летнего россиянина Юрия Бойко передала в суд прокуратура Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бойко обвинили в участии в деятельности террористической организации и в покушении на госизмену. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой.

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Следствие полагает, что в январе текущего года Бойко заявил представителю Службы безопасности Украины о своем намерении воевать против России. Через мессенджер он прислал собеседнику запись присяги на верность ВСУ, фотографию паспорта и заполненную анкету.

Согласно полученной инструкции, россиянин выехал в феврале 2024 года в Белгородскую область на рейсовом автобусе для последующего перехода государственной границы, однако его задержали.

Дело Бойко рассмотрит Южный окружной военный суд.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя города Керчь к 15 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. После отбывания срока в колонии его ждет ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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