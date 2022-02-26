Медведев не исключил арест средств иностранцев в РФ

По его словам, Россия может, в свою очередь, арестовать средства иностранцев и иностранных компаний в РФ «по страновому принципу», либо национализировать имущества лиц, «имеющих регистрацию в недружественных юрисдикциях, типа США, государств ЕС».

«Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что всё интересное только начинается», - резюмировал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что санкции против РФ вводят «от политической импотенции на почве неспособности изменить курс России».

