Медведев не исключил арест средств иностранцев в РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» написал, что на арест денег российских граждан и компаний за рубежом необходимо дать симметричный ответ.
По его словам, Россия может, в свою очередь, арестовать средства иностранцев и иностранных компаний в РФ «по страновому принципу», либо национализировать имущества лиц, «имеющих регистрацию в недружественных юрисдикциях, типа США, государств ЕС».
«Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что всё интересное только начинается», - резюмировал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что санкции против РФ вводят «от политической импотенции на почве неспособности изменить курс России».
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