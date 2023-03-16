Комбата ВСУ понизили в должности после жалоб журналистам из США
Жаловавшегося на качество личного состава комбата ВСУ с позывным «Купол» понизили в должности после интервью журналистам The Washington Post. Об этом сообщили украинские СМИ.
В интервью «Купол» заявил об отсутствии опыта у большого числа сослуживцев. По его словам, солдаты бросают позиции под напором российских подразделений.
Также комбат обратил внимание на большие потери в личном составе. Он уточнил, что из 500 бойцов его батальона погибли 100, остальные получили ранения.
В четверг, 16 марта, украинские СМИ сообщили, что «Купола» понизили в должности. Его перевели служить в учебный центр ВСУ.
Российская армия за последние сутки уничтожила 275 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники, рассказали в Минобороны РФ. Помимо прочего, поражены два танка и две боевые бронированные машины, пишет НСН.
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