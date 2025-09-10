Над Россией уничтожили 122 украинских беспилотника

«С полуночи до 05.00 мск... уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Так, 21 дронов сбили в Брянской области, 17 – в Крыму, 12 – над Воронежской областью, по 11 – в Белгородской, Курской областях и Краснодарском крае. Еще девять БПЛА уничтожили над Орловской областью, пять – над Калужской, три – над Рязанской, по два – над Нижегородской, Ростовской, Тверской областями, один – над Тульской.

Кроме того, 15 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что из-за атаки беспилотников получили повреждения здания в нескольких районах региона, пишет Ura.ru.

