На Украине ведется подготовка к мобилизации женщин
На Украине идет подготовка к мобилизации женщин, сообщает РИА Новости.
В армейских бригадах вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства. В настоящее время количество личного состава Вооруженных сил Украины быстро сокращается, потери в живой силе огромны, а новых добровольцев нет.
В 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на должность советника комбрига по вопросам гендерного равенства назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур.
Ранее в Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
