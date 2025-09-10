На Украине ведется подготовка к мобилизации женщин

В армейских бригадах вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства. В настоящее время количество личного состава Вооруженных сил Украины быстро сокращается, потери в живой силе огромны, а новых добровольцев нет.

В 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на должность советника комбрига по вопросам гендерного равенства назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур.

Ранее в Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

