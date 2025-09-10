Токио закроет все филиалы «Японского центра» в России
Правительство Японии закроет все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр» в России. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь кабмина Есимаса Хаяси.
«Было принято решение завершить работу [центров]», - указал политик.
Хаяси пояснил, что действия Токио связаны с нынешним состоянием российско-японских отношений и ситуацией внутри РФ.
Как сообщает телеканал TBS, Япония уведомила Россию о своем решении и попросила содействовать обеспечению безопасности работников организаций.
«Японский центр» занимался обучением российских руководителей предприятий и предпринимателей. В РФ действовали его отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Хабаровске, на Сахалине. Филиалы работали с середины 1990-х годов, пишет Ura.ru. Ранее российский МИД уведомил Токио о прекращении действия межправительственных меморандумов о работе центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам из-за позиции Японии по ситуации на Украине.
