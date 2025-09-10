На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа

Каждая продается в капсуле для хранения диаметром 27 миллиметров. Продавцы утверждают, что гравировка выполнена на оригинальной 25-рублевой монете. При этом аверс монеты остался неизменным — на нем изображение герба России, номинал и год выпуска.

На реверсе — портреты лидеров двух стран, надпись Alaska и год саммита - 2025. Монеты изготовлены ограниченным тиражом и не являются платежным средством. Их можно купить в пределах 300-600 рублей. Стоимость зависит от того, или иного маркетплейса.

Украинский президент Владимир Зеленский обиделся на президента США за отказ пригласить представителей Киева на саммит, прошедший на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

