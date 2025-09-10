Согласие соседей при сдаче жилья требоваться не будет
В России владельцам квартир не будет требоваться собирать письменное согласие у соседей, чтобы сдавать квартиру в аренду, сообщают «Известия».
Соответствующие поправки не поддержал кабмин РФ. Они были направлены на снижение конфликтных ситуаций между жильцами и арендаторами.
Инициатива противоречила нескольким нормативно-правовым актам, гарантирующим свободу распоряжения своим имуществом. Оказалось, что проект закона не предусматривает гарантий защиты персональных данных россиян. Предлагаемые требования к согласию, включающие полные паспортные данные физических лиц и реквизиты юрлиц, создают риск утечки конфиденциальной информации.
Как заявил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, инициатива была направлена на «наведение порядка на рынке арендного жилья и вывода его из «серой» зоны».
Ранее в Госдуме предложили ввести компенсации аренды жилья молодым семьям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа
- На Украине ведется подготовка к мобилизации женщин
- Согласие соседей при сдаче жилья требоваться не будет
- Трамп считает, что урегулирование по Украине осложнено из-за отношений Путина и Зеленского
- СМИ: Топливный кризис в регионах набирает обороты
- Власти планируют заместить госфинансирование спорта частным
- Увеличилось количество отравившихся в подмосковном технолицее
- В Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых до 35%
- Московский таксист заработал за месяц 1 млн рублей
- Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru