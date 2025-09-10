Согласие соседей при сдаче жилья требоваться не будет

В России владельцам квартир не будет требоваться собирать письменное согласие у соседей, чтобы сдавать квартиру в аренду, сообщают «Известия».

Соответствующие поправки не поддержал кабмин РФ. Они были направлены на снижение конфликтных ситуаций между жильцами и арендаторами.

Инициатива противоречила нескольким нормативно-правовым актам, гарантирующим свободу распоряжения своим имуществом. Оказалось, что проект закона не предусматривает гарантий защиты персональных данных россиян. Предлагаемые требования к согласию, включающие полные паспортные данные физических лиц и реквизиты юрлиц, создают риск утечки конфиденциальной информации.

Как заявил один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, инициатива была направлена на «наведение порядка на рынке арендного жилья и вывода его из «серой» зоны».

Ранее в Госдуме предложили ввести компенсации аренды жилья молодым семьям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

