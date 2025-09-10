В России хотят показать фильм «Кремлевский волшебник» с Лоу в роли Путина

По данным агентства, несколько кинотеатров готовятся к премьере картины, в которой актер Джуд Лоу сыграл роль президента России Владимира Путина.

Дата выхода ленты в прокат не уточняется.

Ранее премьера «Кремлевского волшебника» состоялась на Венецианском фестивале. Лента - адаптация бестселлера писателя Джулиано Да Эмполи, роли в ней исполнили Пол Дано, Алисия Викандер, Том Стерридж и другие.

В сентябре Министерство культуры РФ заявило, что не получало заявлений на выдачу прокатного удостоверения на картину «Кремлевский волшебник», пишет Ura.ru.

