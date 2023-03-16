Пушилин: Нет предпосылок, что Киев собирается выводить подразделения из Артемовска

Российская сторона не видит предпосылок к выводу Украиной своих войск из Артемовска. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском

Политик отметил, что ситуация вокруг Артемовска остается сложной.

«Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается выводить подразделения, а для [президента Украины Владимира] Зеленского — спасать [их]», — указал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, единственная для ВСУ дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем частной военной компании «Вагнер». При этом российские силы отмечают накопление украинских военных Часовом Яре.

Ранее украинские власти приняли решение продолжить «дальнейшее удержание и защиту» Артемовска.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДенис ПушилинДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры