Пушилин: Нет предпосылок, что Киев собирается выводить подразделения из Артемовска
Российская сторона не видит предпосылок к выводу Украиной своих войск из Артемовска. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Политик отметил, что ситуация вокруг Артемовска остается сложной.
«Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается выводить подразделения, а для [президента Украины Владимира] Зеленского — спасать [их]», — указал Пушилин.
По словам врио главы ДНР, единственная для ВСУ дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем частной военной компании «Вагнер». При этом российские силы отмечают накопление украинских военных Часовом Яре.
Ранее украинские власти приняли решение продолжить «дальнейшее удержание и защиту» Артемовска.
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