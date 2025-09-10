В Польше близ границы Белоруссии обнаружили сбитый БПЛА

Беспилотник, сбитый военными, обнаружили в селе Чосновка в Польше в 30 км от границы с Белоруссией. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства страны в соцсети Х.

«В 05:40 (06:40 мск) в населенном пункте Чосновка полицейские подтвердили обнаружение поврежденного дрона», - отметили правоохранители.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее оперативное командование армии Польши заявило, что несколько объектов нарушили воздушное пространство страны. Военные уничтожили несколько целей, идентифицированных как БПЛА, ведется поиск сбитых объектов. На фоне инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства, пишет 360.ru. Также он проинформировал о текущей ситуации генсека НАТО Марка Рютте.

