В Польше близ границы Белоруссии обнаружили сбитый БПЛА
Беспилотник, сбитый военными, обнаружили в селе Чосновка в Польше в 30 км от границы с Белоруссией. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства страны в соцсети Х.
«В 05:40 (06:40 мск) в населенном пункте Чосновка полицейские подтвердили обнаружение поврежденного дрона», - отметили правоохранители.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее оперативное командование армии Польши заявило, что несколько объектов нарушили воздушное пространство страны. Военные уничтожили несколько целей, идентифицированных как БПЛА, ведется поиск сбитых объектов. На фоне инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства, пишет 360.ru. Также он проинформировал о текущей ситуации генсека НАТО Марка Рютте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА
- СМИ: На Смолова завели дело из-за драки в кафе
- В посольство РФ в Непале обратились около 80 россиян
- В Польше близ границы Белоруссии обнаружили сбитый БПЛА
- Трамп и его «друзья»: Чем ответит Катар на «трусливый» удар Израиля
- Сборная Молдавии по футболу проиграла Норвегии со счетом 1:11
- Над Россией уничтожили 122 украинских беспилотника
- В России хотят показать фильм «Кремлевский волшебник» с Лоу в роли Путина
- Токио закроет все филиалы «Японского центра» в России
- В Ростовской области из-за БПЛА повреждено здание школы-интерната
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru