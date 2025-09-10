В Ростовской области из-за БПЛА повреждено здание школы-интерната
Здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения из-за атаки БПЛА. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
«В здании... были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу», - написал врио губернатора в Telegram-канале.
Как отметил Слюсарь, около полуночи были эвакуированы 73 воспитанника и пять сотрудников интерната. Они будут находиться в пункте временного размещения в селе Ряженое.
Ранее в поселке Лазурный в Курской области из-за падения БПЛА был поврежден частный дом, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru