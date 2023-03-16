Украинские военные потеряли 275 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 275 военных ВСУ и 10 единиц техники, в том числе одну самоходную гаубицу США М109 Paladin. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Рогов заявил об активизации ВСУ на запорожском участке фронта

Отмечается, что были уничтожены, в частности, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-20.

Ранее, 15 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ возле села Новоданиловка (Запорожская область). Тогда российская артиллерия и авиация также нанесли удар по подразделениям ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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