Украинские военные потеряли 275 солдат на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 275 военных ВСУ и 10 единиц техники, в том числе одну самоходную гаубицу США М109 Paladin. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что были уничтожены, в частности, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-20.
Ранее, 15 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ возле села Новоданиловка (Запорожская область). Тогда российская артиллерия и авиация также нанесли удар по подразделениям ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщает НСН.
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