Сборная Молдавии по футболу проиграла Норвегии со счетом 1:11

Сборная Норвегии по футболу разгромила команду Молдавии в матче отборочного турнира к чемпионату мира.

Игра состоялась накануне в Осло. Норвежская сборная одержала победу над соперниками со счетом 11:1. Это поражение стало крупнейшим в истории национальной команды Молдавии.

После игры главный тренер молдавской сборной Сергей Клещенко назвал результат матча позором.

«У каждого игрока свой ответ. Они говорят, что плохо спали и что мы играем слишком сложно», - цитирует наставника издание Dagbladet.

Сборная Норвегии возглавила группу I в рамках отбора на мировое первенство с 15 очками, команда Молдавии не набрала очков и занимает последнее, пятое место группы.

Между тем сборная Армении обыграла Ирландию со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира, пишет Ura.ru.

