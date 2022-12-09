Песков согласился с Меркель в оценке целей минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с оценкой бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей, что для Киева заключение минских соглашений было необходимо для того, чтобы подготовиться к возможным военными действиям.
По мнению представителя Кремля, Украина использовала эти соглашения, чтобы «тянуть время». В эфире «Первого канала» Песков сказал, что «это имеет последствия сейчас».
Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе (Украина, Россия и ОБСЕ). Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель). Однако в основном договоренности не выполнялись, стороны обвиняли в этом друг друга.
Меркель в интервью изданию Zeit 7 декабря заявила, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее».
В интервью германскому изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.
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