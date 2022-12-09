Песков согласился с Меркель в оценке целей минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с оценкой бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей, что для Киева заключение минских соглашений было необходимо для того, чтобы подготовиться к возможным военными действиям.

По мнению представителя Кремля, Украина использовала эти соглашения, чтобы «тянуть время». В эфире «Первого канала» Песков сказал, что «это имеет последствия сейчас».