Лавров: Меркель предлагала России и Украине договариваться напрямую
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько лет назад в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предлагала напрямую договориться с Украиной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, она говорила об этом, когда Путин в который раз привлекал ее внимание к необходимости установления особого статуса Донбасса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском.
«Она ему сказала: „Владимир, ну ты же понимаешь, это все так, конструктивная двусмысленность. На самом деле вы решаете все в Донбассе, вы должны договариваться с Киевом“», — сказал глава МИД.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает
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