Лавров: Меркель предлагала России и Украине договариваться напрямую

По его словам, она говорила об этом, когда Путин в который раз привлекал ее внимание к необходимости установления особого статуса Донбасса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском.

«Она ему сказала: „Владимир, ну ты же понимаешь, это все так, конструктивная двусмысленность. На самом деле вы решаете все в Донбассе, вы должны договариваться с Киевом“», — сказал глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает

Telegram-канал «Радиоточка НСН».

