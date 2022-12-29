Лавров: Меркель предлагала России и Украине договариваться напрямую

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько лет назад в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предлагала напрямую договориться с Украиной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях

По его словам, она говорила об этом, когда Путин в который раз привлекал ее внимание к необходимости установления особого статуса Донбасса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском.

«Она ему сказала: „Владимир, ну ты же понимаешь, это все так, конструктивная двусмысленность. На самом деле вы решаете все в Донбассе, вы должны договариваться с Киевом“», — сказал глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФСергей ЛавровАнгела МеркельГермания
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