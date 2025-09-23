Китайский корабль в Крыму назвали вызовом для Европы
Китайское судно неслучайно посетило Севастополь, к этому примеру могут присоединиться и другие страны, заявил НСН Кирилл Котков.
Китай продемонстировал странам Запада свое отношение к санкциями, поэтому отправил торговый корабль в Крым, рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН.
Китайское грузовое судно посетило порт Севастополь в Крыму. Это первый заход иностранного корабля в крымский порт. Об этом сообщило издание Financial Times. Использование Севастополя было запрещено западными санкциями с 2014 года, когда союзники Киева стремились помешать Москве эксплуатировать спорные регионы, а третьим странам — рассматривать эти территории как часть России. Котков отметил, что своими действиями Китай бросил вызов Западу.
«Это не означает, что Китай сразу признает Крым, но это тонкий намек западным странам на введение новых санкций и пошлин в отношении китайских товаров. КНР бросает символический вызов всем европейским ограничениям, так как обычно через российские порты Черного моря сложно вести торговлю. Во-первых, идут боевые действия, а во-вторых, это замкнутый бассейн. Теоретически другие страны могут последовать китайскому примеру, но я бы не стал делать слишком смелых выводов. Посмеют ли украинцы топить эти суда за якобы нарушение суверенитета? Этот вопрос совсем не зависит от Украины, а только от западных стран. Киев абсолютно не субъектен. Как им прикажут, так они и будут действовать», — указал он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти.
