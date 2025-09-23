Китай продемонстировал странам Запада свое отношение к санкциями, поэтому отправил торговый корабль в Крым, рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН.

Китайское грузовое судно посетило порт Севастополь в Крыму. Это первый заход иностранного корабля в крымский порт. Об этом сообщило издание Financial Times. Использование Севастополя было запрещено западными санкциями с 2014 года, когда союзники Киева стремились помешать Москве эксплуатировать спорные регионы, а третьим странам — рассматривать эти территории как часть России. Котков отметил, что своими действиями Китай бросил вызов Западу.