Аналитик объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти
Несмотря на давление президента США Дональда Трампа, Китай и Индия останутся важными покупателями топлива из России, заявил НСН Сергей Пикин.
Китай и Индия являются самостоятельными странами, поэтому они не будут подчиняться требованиям США и продолжат покупать российскую нефть, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Китай даст решительный ответ, если страны НАТО и США попытаются шантажировать Пекин пошлинами из-за закупок нефти российского происхождения. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Линь Цзянь, его слова приводит агентство Sina. Пикин подчеркнул, что такую же позицию занимает и Индия, поэтому российские экспортеры в безопасности.
«Не только Китай, но и Индия отказалась прекратить закупки российского топлива. Были прямые заявления премьер-министра страны и других чиновников, что они продолжат импортировать российскую нефть. Здесь вопрос поползновения на собственный суверенитет. Никто не хочет иметь над собой каких-то господинов. Две самые крупные страны по населению, Индия и Китай, которые еще и имеют сильные экономики, не хотят жить под диктовку США, а выбирают свой путь», — отметил он..
Ранее Пикин объяснил НСН, что на самом деле влияет на цены на нефть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитик объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти
- «Чердак» в огне: Как получить компенсацию за сгоревшее на складе имущество
- Соцфонд с 2026 года разделит индексацию пенсий на два этапа
- «Огненный пояс» и танки: Израиль начал наземное наступление на сектор Газа
- Ресторатор Миронов призвал не бороться с иностранной кухней в России
- Футболисты «Родины» и «Факела» устроили массовую драку после матча Первой лиги
- ЕС в июле увеличил экспорт вина в Россию до 49,3 млн евро
- Аналитик энергорынка объяснил высокие зарплаты нефтяников
- Над российскими регионами уничтожили 87 украинских БПЛА
- Бывший курский губернатор признался в получении взяток на стройках в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru