Китай и Индия являются самостоятельными странами, поэтому они не будут подчиняться требованиям США и продолжат покупать российскую нефть, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.



Китай даст решительный ответ, если страны НАТО и США попытаются шантажировать Пекин пошлинами из-за закупок нефти российского происхождения. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Линь Цзянь, его слова приводит агентство Sina. Пикин подчеркнул, что такую же позицию занимает и Индия, поэтому российские экспортеры в безопасности.