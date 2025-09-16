Аналитик объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти

Несмотря на давление президента США Дональда Трампа, Китай и Индия останутся важными покупателями топлива из России, заявил НСН Сергей Пикин.

Китай и Индия являются самостоятельными странами, поэтому они не будут подчиняться требованиям США и продолжат покупать российскую нефть, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Китай даст решительный ответ, если страны НАТО и США попытаются шантажировать Пекин пошлинами из-за закупок нефти российского происхождения. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Линь Цзянь, его слова приводит агентство Sina. Пикин подчеркнул, что такую же позицию занимает и Индия, поэтому российские экспортеры в безопасности.

«Не только Китай, но и Индия отказалась прекратить закупки российского топлива. Были прямые заявления премьер-министра страны и других чиновников, что они продолжат импортировать российскую нефть. Здесь вопрос поползновения на собственный суверенитет. Никто не хочет иметь над собой каких-то господинов. Две самые крупные страны по населению, Индия и Китай, которые еще и имеют сильные экономики, не хотят жить под диктовку США, а выбирают свой путь», — отметил он..

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
