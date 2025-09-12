Захарова пообещала адекватный ответ России на новые санкции Евросоюза

Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как пишет RT, о скором завершении работы над 19-м пакетом антироссийских санкций сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

По словам Захаровой, Москва будет реагировать на рестрикции «адекватно и выверенно, с учетом своих интересов и понимая все законы многополярного мира».

«Даже если речь идёт о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред», - заключила дипломат.

Ранее постпреды стран Евросоюза согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МИД России
