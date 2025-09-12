Захарова пообещала адекватный ответ России на новые санкции Евросоюза

Как пишет RT, о скором завершении работы над 19-м пакетом антироссийских санкций сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

По словам Захаровой, Москва будет реагировать на рестрикции «адекватно и выверенно, с учетом своих интересов и понимая все законы многополярного мира».

«Даже если речь идёт о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред», - заключила дипломат.

Ранее постпреды стран Евросоюза согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

