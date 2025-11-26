Звонки мошенникам от жертв стали самой популярной схемой
Мошенники в России перешли на новую тактику: они массово заставляют людей самим совершать звонки, сообщают «Известия».
Эта схема стала главным трендом в мошенничестве, позволяя обходить блокировки в мессенджерах. Рассчитывая на доверие к бытовым ситуациям, аферисты присылают СМС от имени служб доставки, банков или УК, прося перезвонить по поводу замены домофона, проверки счетчиков или проблем с доступом. Доверчивые жертвы сами инициируют опасный звонок.
Из-за роста таких случаев общий ущерб в III квартале 2025 года вырос на треть и составил свыше 65 млрд рублей. Средняя сумма потери россиянина — 15–20 тысяч рублей. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют не поддаваться на провокации, перезванивать только по официальным номерам из проверенных источников и никогда не сообщать коды из СМС или банковские данные.
Ранее в МВД назвали самые распространенные схемы мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Произошел массовый налёт БПЛА на Чебоксары
- Путин утвердил новую Стратегию национальной политики до 2036 года
- Звонки мошенникам от жертв стали самой популярной схемой
- Экс-замглавы Минобороны Иванов решил передать в доход государства усадьбу
- СМИ: Экспорт нефтепродуктов из РФ в Азию рухнул на 60-80% после санкций США
- ИНП РАН: Россияне заплатят 1,23 трлн руб. в виде увеличенной стоимости всех товаров и услуг
- Исследование: Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года
- Научный руководитель «диссертации Путина» предложил закрыть две трети вузов
- СМИ: В подмосковном рехабе пытали и избивали подростков
- Стало известно о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru