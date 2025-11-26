Звонки мошенникам от жертв стали самой популярной схемой

Эта схема стала главным трендом в мошенничестве, позволяя обходить блокировки в мессенджерах. Рассчитывая на доверие к бытовым ситуациям, аферисты присылают СМС от имени служб доставки, банков или УК, прося перезвонить по поводу замены домофона, проверки счетчиков или проблем с доступом. Доверчивые жертвы сами инициируют опасный звонок.

Из-за роста таких случаев общий ущерб в III квартале 2025 года вырос на треть и составил свыше 65 млрд рублей. Средняя сумма потери россиянина — 15–20 тысяч рублей. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют не поддаваться на провокации, перезванивать только по официальным номерам из проверенных источников и никогда не сообщать коды из СМС или банковские данные.

Ранее в МВД назвали самые распространенные схемы мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

