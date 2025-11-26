Экс-замглавы Минобороны Иванов решил передать в доход государства усадьбу
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов выразил готовность передать государству свою усадьбу «Панкратово» в Тверской области, сообщает «Коммерсант».
Ее стоимость превышает 800 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделал его адвокат Мурад Мусаев. По его словам, его клиент не станет возражать против передачи имущества, особенно если основной инвестор проекта, понесший все расходы, также не будет против.
В сентябре завершилось расследование дела Иванова, которого обвиняют в получении взятки на 1,3 млрд рублей. Отмечается, что всего в деле бывшего замминистра МО около 300 томов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
