Лейбористы победили на выборах в парламент Британии
Правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела поражение на выборах в парламент Соединенного Королевства, победу одержала Лейбористская партия.
Согласно промежуточным подсчетам голосов, консерваторы получают 73 места в Палате общин, лейбористы — 341 место. По прогнозам, представители правящей партии займут лишь 144 из 650 мест в парламенте, их противники — более 400 мест, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Лейбористы по итогам выборов получат большинство, необходимое для формирования нового правительства. Консервативная партия уйдет в оппозицию впервые за 14 лет, отмечает 360.ru. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак потеряет свой пост, его сменит лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Также свои должности оставят восемь министров, в том числе министры обороны, образования, культуры.
Сунак признал поражение на выборах и поздравил с победой Стармера. В свою очередь, лидер лейбористов пообещал немедленно приступить к изменениям Британии к лучшему.
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