Казахстан протестный: Токаев пообещал жестко наказывать нарушителей

Кроме того, он заявил о том, что протестующие якобы «мотивированы финансово», и предположил наличие продуманного сценария действий у «заговорщиков». До этого Токаев заявил, что власть в Казахстане «не падет», и призвал митингующих решать спорные вопросы правовыми методами, однако его слова не были услышаны. Утром 5 января правительство страны в полном составе отправилось в отставку, однако и это не остановило беспорядки.

По словам президента, действия протестующих привели к гибели сотрудников силовых органов, в связи с чем он предупредил о готовности «максимально жестко» реагировать на насилие со стороны участников протестов.



В настоящий момент сайты СМИ Казахстана стали временно недоступны из-за рубежа. В частности, на фоне проходящих в республике акций протеста стало невозможно зайти на порталы zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz, Sputnik Казахстан. Кроме того, по всей стране наблюдаются отключения интернета.



«Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», - говорится в сообщении организации NetBlocks, которая фиксирует блокировки сетевых ресурсов по всему миру.