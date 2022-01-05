Казахстан протестный: Токаев пообещал жестко наказывать нарушителей
Президент Казахстана занял пост главы Совбеза и пообещал отныне не церемониться с нарушителями порядка, которых обвинили в «финансовой мотивации».
В среду, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что возглавит Совет безопасности республики. Это стало уже вторым за сутки обращением казахстанского лидера к нации. Ранее этот пост занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев. На фоне протестов Токаев пообещал оставаться в столице Казахстана, Нур-Султане, чтобы быть вместе с народом. Президент также заявил в своем обращении, что в скором времени выдвинет новые предложения протестующим.
Кроме того, он заявил о том, что протестующие якобы «мотивированы финансово», и предположил наличие продуманного сценария действий у «заговорщиков». До этого Токаев заявил, что власть в Казахстане «не падет», и призвал митингующих решать спорные вопросы правовыми методами, однако его слова не были услышаны. Утром 5 января правительство страны в полном составе отправилось в отставку, однако и это не остановило беспорядки.
По словам президента, действия протестующих привели к гибели сотрудников силовых органов, в связи с чем он предупредил о готовности «максимально жестко» реагировать на насилие со стороны участников протестов.
В настоящий момент сайты СМИ Казахстана стали временно недоступны из-за рубежа. В частности, на фоне проходящих в республике акций протеста стало невозможно зайти на порталы zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz, Sputnik Казахстан. Кроме того, по всей стране наблюдаются отключения интернета.
«Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», - говорится в сообщении организации NetBlocks, которая фиксирует блокировки сетевых ресурсов по всему миру.
⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022
The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.
📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v
Сетевые данные NetBlocks подтверждают, что с вечера вторника 4 января 2022 года в Казахстане наблюдался значительный сбой в работе интернет-услуг, который на следующий день перерос в отключение национальной связи. РИА Новости передавали, что ряд местных СМИ в западной части Казахстана также подвергся нападениям со стороны протестующих, среди них редакция информагентства Sputnik и офис телеканала «Мир».
При этом локальные СМИ передавали, что из-за противоправных действий протестующих были сожжены более 120 транспортных средств, в том числе 33 служебных машины: полицейские, пожарные и скорой помощи, разбиты 120 объектов торговли, 180 предприятий общепита и 100 офисов. Кроме того, участники уличных протестов избили более 500 гражданских лиц.
Ранее протестующие подожгли мэрию Алма-Аты, а также захватили резиденцию президента Токаева в этом же городе. Несанкционированные митинги начались в Казахстане 2 января и были спровоцированы резким двукратным повышением цены на сжиженный газ, которым заправляют автомобили. Несмотря на то, что после нескольких дней общественного недовольства цены вернулись на прежний уровень, беспорядки в стране не утихают.
К мирным переговорам призвал протестующих и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау, который подчеркнул, что в организации внимательно следят за развитием событий на улицах Казахстана.
«Насилие никогда не бывает правильным ответом на текущие вызовы», - написал он в своем Twitter.
В России также выразили обеспокоенность ситуацией в государстве, напомнив, что Россию и Казахстан связывают партнерские отношения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Казахстан еще не обращался за помощью из-за беспорядков. Он также выразил надежду, что страна сумеет самостоятельно справиться с внутренними проблемами. Схожую позицию занял и российский МИД.
В посольстве Казахстана в Москве принимают дополнительные меры безопасности. Очевидцы передают, что возле здания диппредставительства со стороны Чистопрудного бульвара находятся полицейские автомобили. При этом РИА Новости пишет, что около здания был замечен молодой мужчина с национальным флагом Казахстана.
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