Лукашенко заявил, что находится в постоянном контакте с Макроном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что всегда находится в контакте с французским коллегой Эммануэлем Макроном и говорит с ним о мире. Об этом глава республики рассказал в интервью журналу Le Point.
По словам Лукашенко, политики сохраняют постоянный контакт, «хоть и опосредованный».
«Мы общаемся по телефону, наши делегации встречаются с вашими и так далее. Мы говорим о мире», — поделился белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил о готовности прилететь с главой Украины Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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