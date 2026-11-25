По словам Лукашенко, политики сохраняют постоянный контакт, «хоть и опосредованный».

«Мы общаемся по телефону, наши делегации встречаются с вашими и так далее. Мы говорим о мире», — поделился белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о готовности прилететь с главой Украины Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

