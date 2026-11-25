Миллионы смертей? Чем опасна устойчивость инфекций к антибиотикам
Геннадий Онищенко заявил НСН, что необходимы новые лекарственные препараты.
Есть прогноз о том, что к 2050 ежегодно будут уходить из жизни до 10 миллионов человек из-за устойчивых инфекций, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Есть прогноз, что к 2050 ежегодно будут уходить из жизни из-за устойчивых штаммов (не только Klebsiella pneumoniae) до 10 миллионов человек. При ковиде мы потеряли за весь период 7 миллионов. Но это дело будущего. Я уверен, что придут новые лекарственные препараты, которые будут нам помогать», - отметил он.
Всемирная организация здравоохранения заявила о стремительном росте устойчивости бактерий к антибиотикам во всём мире. Согласно докладу ВОЗ, уже каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам. Более того, в период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций «бактерия — антибиотик». Средний ежегодный прирост устойчивости по этим показателям составлял 5–15%.
Особенно тревожная ситуация складывается сейчас в европейских больницах, где распространяются так называемые супербактерии, способные противостоять сразу нескольким группам препаратов.
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