Есть прогноз о том, что к 2050 ежегодно будут уходить из жизни до 10 миллионов человек из-за устойчивых инфекций, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Есть прогноз, что к 2050 ежегодно будут уходить из жизни из-за устойчивых штаммов (не только Klebsiella pneumoniae) до 10 миллионов человек. При ковиде мы потеряли за весь период 7 миллионов. Но это дело будущего. Я уверен, что придут новые лекарственные препараты, которые будут нам помогать», - отметил он.