Среди претендентов в номинации «Драматический театр. Большая форма» — постановка «Степь. Песнь камня» Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова из Абакана, «Мир во время войны» Владимирского академического драматического театра, «Гамлет» Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, «Анна Каренина» Малого театра России, «Репетиция оркестра» Московского театра «Ленком Марка Захарова», «Село Степанчиково и его обитатели» Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко», «Блеск и пепел» Театра имени Евгения Вахтангова, «Дядя Ваня» Новосибирского драматического театра «Красный факел» и «Пеший Махмут» Татарского театра «Нур» из Уфы. В категории «Драматический театр. Малая форма» заявлены «Судьба человека» Театральной резиденции «Особняк Демидова» из Казани, спектакли Театра Наций «И я там был. Сказки Афанасьева» и «Обыкновенная смерть», «Коля Красоткин» МХТ имени А. П. Чехова, «Двадцать дней без войны» Новосибирского драматического театра «Красный факел», «Бабуся» Няганского театра юного зрителя, «Тевье‑молочник» Пермского театра «У Моста», «Кроткая» Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» из Петрозаводска и «Золотая карета» Челябинского Нового Художественного театра.

В номинации «Опера» на награду претендуют «Севильский цирюльник» театра Урал Опера Балет из Екатеринбурга, «Князь Игорь» Музыкального театра «Геликон‑опера», «Леди Макбет Мценского уезда» Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича‑Данченко, «Мёртвые души» и «Повесть о настоящем человеке» Большого театра России, «Богема» Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, «Травиата» Новосибирского театра оперы и балета, «Джоконда» Мариинского театра и «Царская невеста» Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В категории «Оперетта/Мюзикл» представлены «Коко Шанель и её мужчины» Алтайского музыкального театра из Барнаула, «Камень» Свердловского театра драмы из Екатеринбурга, «Я. Хочу. Быть с тобой!» Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского, «Ханума» Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова, «Вальс Бостон» Московского Театра Эстрады, «Святая Анна» Театра Российской Армии, «Летят журавли» Новосибирского музыкального театра, «Островитянка» Омского ТЮЗа и «Биндюжник и Король» Санкт‑Петербургского театра музыкальной комедии.

За победу в номинации «Классический балет» поборются «Ромео и Джульетта» Приморской сцены Мариинского театра из Владивостока, «Пахита» Воронежского театра оперы и балета, «Снегурочка» Марийского театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, «Анна Каренина» Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича‑Данченко и «Жизель» Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В категории «Современный балет» в числе номинантов — «Быстрые свидания» и «Шесть русских песен» театра Урал Опера Балет из Екатеринбурга, «Пушкин» Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, «Золушка» Большого театра России, «Русский характер» Муз Арт Менеджмент, «Занавес» Театра балета им. Леонида Якобсона из Санкт‑Петербурга и «Поликушка» Севастопольского театра оперы и балета.

В разделе «Современный танец» на премию претендуют «Гоголь. Души» Воронежского Камерного театра, «До поезда осталось» ООО «Две сестры» из Москвы, «Человек в квадрате» столичного Театра телесных взаимодействий «Стейдж», «Поэма странствий» Театра «Балет Евгения Панфилова» из Перми, «КИ» и «Кредо» Танцевальной компании «Каннон Данс» из Санкт‑Петербурга, а также «О мёртвой рыбе» балета театра из Санкт‑Петербурга. В категорию «Театр кукол» вошли «Красная Шапочка» Вологодского областного театра кукол «Теремок», «Материнское поле» Иркутского областного театра кукол «Аистёнок», «Три поросёнка. ОЙ» московской компании «М фабрика детского контента», «Картины из жизни доктора Фауста» Театра кукол им. С. В. Образцова, «Маугли» Нижнетагильского театра кукол, «Небесный почтальон Федя Булкин» Сибирского камерного театра из Новосибирска, «Синяя птица» Театра марионеток им. Е. С. Деммени из Санкт‑Петербурга, «Танкист» Тверского театра кукол и «Чёрная курица, или Подземные жители» Чувашского театра кукол из Чебоксар.

Во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль сезона для детей» представлены «Тим Талер, или Проданный смех» Новосибирского молодёжного театра «Глобус», «Мальчик и Лули» Няганского театра юного зрителя, «Золотой ключик или…» Санкт‑Петербургского театра им. В. Ф. Комиссаржевской, «Лето» и «Пушка» Театрального проекта «27» из Санкт‑Петербурга, а также «Дюймовочка» Театра оперы и балета Республики Коми из Сыктывкара.

Ранее театральный критик Владимир Кантор сказал НСН, что экспертный совет театральной премии «Золотой софит» наградил действительно наиболее достойные работы прошлого сезона, при этом нельзя сказать, чтобы сезон был богат на гениальные постановки.

