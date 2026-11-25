Вероятность пандемии из-за «супербактерий» сегодня отсутствует, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Пандемии, конечно, не будет. Но для обеспечения качества оказания медицинской помощи это может быть серьезной проблемой. Пандемию Klebsiella pneumoniae не вызовет, она не выйдет за предел медицинского учреждения, но она будет давать осложнения при операциях, даже при терапевтическом лечении больных. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом. Лечением мы найдем, медицина на этом не остановится, будут применяться комбинации антибиотиков», - отметил он.