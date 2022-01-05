Сайты казахстанских СМИ стали недоступны из-за рубежа

Сайты СМИ Казахстана стали временно недоступны из-за рубежа, сообщает РИА Новости.

СМИ: в Казахстане заблокировали Telegram и WhatsApp на фоне протестов

В частности, на фоне проходящих в республике акций протеста, стало невозможно зайти на порталы zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz, Sputnik Казахстан.

Протесты в Казахстане начались после повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные митинги переросли в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИнтернетБеспорядкиПротестыКазахстан
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