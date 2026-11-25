Совет пить водку с перцем при начале заболевания – это провокация, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Совет пить водку с перцем при начале заболевания – это провокация, она ничего хорошего не дает, кроме цирроза печени. Если говорим про народные средства, сегодня биологически активные добавки – это современные средства такой вот народной медицины. Это то, что было тысячелетиями, какие-то травы, настойки. Индустрия дает нам много лекарств, но категорично отказываться от народных средств не очень правильно. Конечно, это все нужно изучать, сегодня для этого есть все средства, раньше нужно было идти в библиотеку и искать книгу», - отметил он.