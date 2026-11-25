Онищенко опроверг пользу водки с перцем в борьбе с гриппом
Геннадий Онищенко заявил НСН, что народные средства можно использовать, но с умом.
Совет пить водку с перцем при начале заболевания – это провокация, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Совет пить водку с перцем при начале заболевания – это провокация, она ничего хорошего не дает, кроме цирроза печени. Если говорим про народные средства, сегодня биологически активные добавки – это современные средства такой вот народной медицины. Это то, что было тысячелетиями, какие-то травы, настойки. Индустрия дает нам много лекарств, но категорично отказываться от народных средств не очень правильно. Конечно, это все нужно изучать, сегодня для этого есть все средства, раньше нужно было идти в библиотеку и искать книгу», - отметил он.
Есть прогноз о том, что к 2050 ежегодно будут уходить из жизни до 10 миллионов человек из-за устойчивых инфекций, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог рассказал, что зумеры путают СДВГ с обычной рассеянностью
- Глава Соцфонда рассказал, как будут индексировать страховые пенсии в 2027 году
- Онищенко опроверг пользу водки с перцем в борьбе с гриппом
- Останемся без «Горничной»: К чему приведет квотирование зарубежного кино
- Онищенко оценил вероятность пандемии из-за «супербактерии»
- Лукашенко заявил, что находится в постоянном контакте с Макроном
- Объявлен список претендентов на «Золотую маску» в восьми номинациях
- Миллионы смертей? Чем опасна устойчивость инфекций к антибиотикам
- Онищенко призвал запретить шоу «Беременна в 16»
- Россиянам напомнили, как правильно применять антибиотики