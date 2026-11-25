Глава Соцфонда рассказал, как будут индексировать страховые пенсии в 2027 году
25 ноября 202612:34
Юлия Савченко
Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют темпами выше инфляции. Об этом заявил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков, пишет РИА Новости.
Глава организации выступил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«Страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции», — подчеркнул Чирков.
Ранее председатель Соцфонда рассказал, что в 2027 году средний размер страховой пенсии по старости повысится на 2466 рублей и составит 30241 рубль.
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